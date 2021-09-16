Знаменитость продемонстрировала, как готовилась к костюмированному балу.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как собиралась на костюмированный бал Met Gala в Нью-Йорке, который еще называют Балом института костюма.

Звезда опубликовала короткое видео своего преображения в Instagram.

На ролике Джей Ло сначала предстает без макияжа и прически, при этом ее волосы собраны в пучок. И всего через несколько секунд Лопес появляется на ролике уже в образе.

"Затишье перед штормом", – подписала она видео.

Читайте такжеДержались за руки: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приехали на фестиваль в Венецию вместе (фото)"Превосходство", "Ты действительно нереальна", "Хороша в любом виде", "Ты уникальная!" – отреагировали поклонники в комментариях.

Как известно, перед посещением бала Дженнифер Лопес впервые за много лет прошлась по красной дорожке со своим возлюбленным актером Беном Аффлеком. Пара вместе посетила показ фильма "Последняя дуэль" на 78-м Венецианском кинофестивале.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц