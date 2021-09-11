Дженнифер Лопес впервые за много лет прошлась по красной дорожке с Беном Аффлеком.

Американская певица, актриса и модель Дженнифер Лопес показала, как готовилась к премьере фильма "Последняя дуэль" по сценарию Бена Аффлека на 78-м Венецианском международном кинофестивале.

В своем Instagram Лопес поделилась парой ярких снимков, сделанных во время подготовки к выходу на красную дорожку.

"Ночь премьеры", – подписала она подборку фото.

Для посещения премьеры киноленты Дженнифер выбрала светлое, длинное и облегающее платье с глубоким декольте и разрезом.

"Ты выглядишь прекрасно", "Это платье за гранью", "Невероятная", "Самая красивая женщина в мире", "Я знаю, что белый – твой любимый цвет, и он смотрится на тебе неописуемо стильно и ослепительно", "Королева", – отреагировали поклонники, восхитившись образом своего кумира.

Стоит отметить, что это был первое появление Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком на публике за много лет.

До этого в сети распространялись слухи о том, что пара воссоединилась после расставания в сентябре 2003 года.

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Автор: Катерина Шварц