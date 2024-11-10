Дмитрий Сова, который служит в ВСУ, рассказал, как часто видится с Дарьей Легейдой.

Украинский актер и воин, снимавшийся в сериалах "Село на миллион" и "Сувенир из Одессы", Дмитрий Сова, который ранее высказался о развлечениях во время войны, рассказал о личной жизни. Знаменитость объяснил, почему не заводит детей с женой.

Артист уже три года состоит в браке с актрисой, звездой сериалов "Крепостная", "Дочки-матери", "Артистка" Дарьей Легейдой. Однако пока что пара не спешит рожать детей. Сова признается, что давно мечтает о пополнении в семье, но сейчас не слишком удачное время для этого. Дело в том, что актер уже длительное время служит в ВСУ и соответственно очень редко бывает дома. Поэтому он не сможет уделять много времени новорожденному малышу.

"Это всегда актуально, я думаю. Очень хочется детей, нормальной человеческой жизни. Хочется быть вместе, видеться каждый день. Но сейчас так складываются обстоятельства, что надо всем этим жертвовать", - поделился артист в интервью OBOZ.UA.

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Дмитрий также рассказал, что у них с любимой есть определенная традиция. Когда он находится на службе, то они стараются поддерживать связь ежедневно. Каждое утро и вечер супруги звонят друг другу, хотя бы на минуту, чтобы узнать, все ли хорошо. Отдельно кинозвезда отметил моральную силу жены. Он благодарен ей за поддержку и понимание в такое непростое время.

"Утром и вечером у нас обязательный контрольный звонок с Дашей. Хотя бы короткий, на пару слов: "Что ты там?" - "А как у тебя дела?". Жена хорошо держится, потому что она знает, у нее есть миссия: поддерживать двух своих мужчин. Ее папа и я находимся в ВСУ - это, конечно, непросто. Но она очень уверенно удерживает мощный настрой, чтобы вдохновлять нас", - рассказал Сова.

Напомним, ранее Дарья Легейда рассказала, как восприняла решение мужа и отца уйти на фронт. Актриса призналась, что сначала ей было сложно осознать, что любимый теперь военный.

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