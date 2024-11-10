Дмитрий Сова рассказал, как, по его мнению, изменился Киев во время войны.

Украинский актер, звезда фильма "Черкассы" и сериалов "Село на миллион", "Сувенир из Одессы", военный Дмитрий Сова, который ранее рассказал, как попал в ВСУ, ответил, как относится к развлечениям во время войны. Артист объяснил, как за более чем 2 года полномасштабного вторжения изменился Киев.

В интервью для OBOZ.UA, Сова признался, что ему сложно возвращаться в Киев со службы и видеть, насколько отличается атмосфера в столице от прифронтовых городов. Актер понимает, что, несмотря на все ужасы, происходящие на фронте, жизнь продолжается и во время войны очень важно, чтобы работали рестораны и торговые центры, чтобы развивать экономику.

Однако, по его мнению, в последнее время развлечений стало слишком много. Дмитрий убежден, что отдыхать также нужно, но в то же время важно не забывать о помощи украинским защитникам.

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"Впечатления непростые, когда ты здесь долго не бываешь. Приезжаешь и видишь, что люди спокойно сидят в кафе, работают все заведения - порой это так странно. Но проходит несколько дней - немного привыкаешь, понимаешь, что все равно надо, чтобы жизнь продолжалась, экономика работала. Но мне кажется, что этого всего много. Надо как-то скромнее, потому что вечеринки порой напоминают банкет в чуму. Нельзя так. Сбор в Facebook на машину иногда закрывается четыре месяца, а я вижу, какие средства люди здесь тратят просто так. Не забывайте: пока вы здесь гуляете, там кто-то умирает", - подчеркнул военный.

Актер вспомнил, каким был Киев в первые дни большой войны. Тогда царили панические настроения, граждане не понимали, как жить, куда бежать и что будет дальше. Однако сейчас украинцы начали забывать о войне и стали позволять себе гораздо больше.

"Я помню Киев во время наступления в первые дни большой войны. Было очень мало людей - киевляне уехали из столицы, выли сирены - было непросто это переносить. А сейчас что? Оккупанты отошли, многое не вспоминается. Но нельзя об этом забывать. Мы должны быть достойными тех, кто положил свою жизнь за наше настоящее", - добавил артист.

Напомним, ранее жена Дмитрия Совы рассказала, как война изменила мужа. Дарья Легейда поделилась, как часто общается с любимым.

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