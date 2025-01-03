Артист недавно стал многодетным отцом.

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик, который недавно стал в третий раз отцом, показался с новорожденным сыном.

Жена артиста - Ирина Монатик - опубликовала семейное фото в своем Instagram. На снимке новоиспеченный многодетный отец позирует возле детской коляски, в которой лежит малыш.

Интересно, что пока звездные супруги решили не показывать лицо новорожденного сына. Также они не рассекречивают его имя и дату рождения.

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"Молодой отец", - подписала фото Ирина и добавила смайлик в виде сердечка.

К слову, о предстоящем пополнении артист рассказал в августе прошлого года. А на Рождество уже опубликовал семейное фото, на котором позировал вместе с женой Ириной и тремя детьми возле елки. Дмитрий держал на руках новорожденного сына, скрывая его от публики, а вот старшие сыновья 9-летний Данил и 7-летний Платон смело позировали на камеру.

Напомним, ранее певец Дмитрий Монатик показал, как выглядел до своей популярности. Он поделился архивными фото в соцсети.

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