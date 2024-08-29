Артист поделился архивными кадрами.

Известный украинский певец Дмитрий Монатик поделился архивными кадрами с поклонниками. Исполнитель удивил, как выглядел до того, как стал популярным артистом.

В своем Instagram звезда украинской сцены опубликовал фотографии, на которых показался еще совсем юным. На некоторых кадрах Монатика очень трудно узнать. Много лет назад, когда Дмитрий только начинал интересоваться музыкой и делал первые шаги к славе, он признался, что увлекался хип-хопом. Следовательно, и стиль у певца был соответствующий.

Сейчас у исполнителя короткая стрижка, но тогда он у него были афрокосички. Стиль в одежде у знаменитости также стал другим, в частности, в юности Дмитрий предпочитал объемные длинные джинсы и большие футболки, а также интересный аксессуар - повязку на голове.

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В то время, говорит Монатик, он увлекался песней "Оля ля ля" группы "Тартак", а сами участники коллектива были его кумирами. Однако свою карьеру артист начал не с пения на сцене, а с танцев в стиле хип-хоп, а уже потом засиял в украинском шоу-бизнесе как талантливый вокалист.

"В детстве и юности я рос на хип-хоп музыке, среди которой был и "Тартак". "Оля ля ля" - это композиция, которая мотивировала нас, би-боев, двигаться душой и телом", - вспомнил Дмитрий.

Стоит указать, что на днях Монатик стал главным героем в проекте певицы Тины Кароль "Дом звукозаписи". Именно там звезда и перепел такую важную для себя и известную песню "Оля ля ля". Он поделился, что не думал долго над выбором композиции, ведь всегда мечтал записать новую версию этого хита.

Напомним, ранее Монатик умилил фото с женой и поздравил ее с особым праздником. Возлюбленная певца отмечала свой день рождения.

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