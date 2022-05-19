Журналист обнародовал новое фото в честь Дня вышиванки.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон обнародовал новую фотографию в Instagram, на которой предстал в белой вышиванке с красным узором.

За ним, вероятно, позировала его супруга Алеся Бацман, но ее лица не видно, так как она спряталась за головой Дмитрия. При этом видно только венок. Складывается впечатление, что этот венок на голове у самого Гордона.

"С Днем вышиванки", - подписал фото журналист.

Поклонников насмешил этот снимок. Они отметили, что Дмитрий достаточно симпатичный мужчина.

"Симпатюлька", "Вы икона?", "Алмаз, не дать, не взять", "Дмитрий, венки научите нас плести?", "Дмитрий, вы отрастили волосы?", "Можно ставить на заставку в телефоне", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон жестко высказался об артистах-путинистах.

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