Также Дмитрий Гордон назвал их подонками.

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказался в адрес российских артистов, которые либо умалчивают о войне в Украине, либо активно поддерживают режим Кремля и геноцид украинского народа.

Под раздачу попали Николай Басков, Филипп Киркоров и Наташа Королева. По словам журналиста, эти люди выбрали деньги, а не совесть. Он может охарактеризовать их только одним словом - подонки.

"Все перечисленные вами люди, и не только они - все они духовные проститутки, которые за деньги готовы забыть и Родину свою, я о Наташе Королевой и о ее муже Тарзане, у которого украинская фамилия - Глушко. Эти люди без Родины, без флага, без чести, без совести. У них на первом плане деньги. Поэтому там не о ком говорить. Знаете, даже не хочется тратить бранные слова, которых у меня много, но есть такое украинское слово хорошее - подонки. Они - подонки. Другого слова у меня сейчас даже и нет", - сказал Гордон в программе "ЖВЛ".

Напомним, ранее Дмитрий Гордон жестко "прошелся" по Наташе Королевой и ее супругу-путинисту Тарзану.

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