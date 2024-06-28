Знаменитость ответила, сколько стоят ее вышиванки.

Известная украинская дизайнер Юлия Магдыч рассказала о своем бренде авторских вышиванок. Она объяснила их высокую стоимость и ответила, сотрудничает ли с украинскими знаменитостями.

Модельер поделилась, что стоимость ее вышиванок достигает от 280 до 10 тысяч долларов. Такие цены она объясняет тем, что на каждую вышиванку тратится много сил и времени. А также над ними работает большая команда мастеров.

"Очень много украинских дизайнеров создают дизайн не для бизнеса, а для того, чтобы иметь место в обществе. Для меня это прежде всего бизнес, потому что у меня большая команда", - отметила Магдыч.

Бизнесвумен также говорит, что с большинством украинских селебритиз у нее дружеские отношения. Следовательно, дизайнер часто дарит свои вышиванки и с радостью соглашается на сотрудничество со звездами. Однако есть случаи, когда знаменитости покупают ее авторскую одежду за собственные деньги.

"У меня со многими из звезд сложились дружеские отношения и поэтому у нас это на уровне органики. Например, как у женщины с мужчиной - она не просит его подарить цветы, а он сам покупает. Он приедет домой, а там стоит вкусный борщ. Даже не возникает такого вопроса. Надо кого-то одеть на передачу? Конечно, я с радостью что-то придумаю, если на это есть время. Преимущественно времени нет, мы это делаем ночью. Это всегда все "на вчера". Сейчас, чтобы была необходимость кого-то просить (прорекламировать вышиванки - УНИАН), то ее нет. Возможно, новым звездам в будущем я буду говорить: "Я хочу вас одеть". Звезды хорошо реагируют. Звезды и покупают, особенно зарубежные", - добавила Юлия.

Напомним, ранее Юлия Магдин рассказала, как враг уничтожил дом ее родителей.

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