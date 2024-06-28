Юлия Магдыч ответила, удалось ли уже восстановить дом после обстрела.

Известная украинская дизайнер Юлия Магдыч шокировала, как в начале полномасштабного вторжения оккупанты разрушили дом ее родителей возле Киева. Самые родные люди знаменитости остались без жилья.

Модельер поделилась, что в первые дни вторжения россиян, она эвакуировала родителей и бабушку и дедушку из Киева во Львов. Именно так ей удалось спасти родных, ведь через несколько дней после эвакуации, захватчики попали тремя снарядами в семейное гнездышко Юлии. Дизайнер говорит, что один из них даже не взорвался и его пришлось впоследствии ликвидировать.

"Это дом родителей в Житомирском направлении. Я их тогда очень активно уговаривала, чтобы они приехали во Львов, если не ради себя, то ради бабушки с дедушкой. И попали три снаряда - два разорвало, а один - нет, его убрали, когда деоккупировали территорию. Еще несколько упало в пруд поблизости, но их еще не забрали, поэтому пока не купаемся. Ямы были огромные", - поделилась Магдыч.

Модельер говорит, что ей с родителями уже удалось частично восстановить дом. Однако одну трещину после "прилета" оставили, как воспоминание о кровавой войне. По словам Магдич, она подавала заявку на государственную помощь по восстановлению жилья. Правда, пока что помощи она не получила.

"Мы более-менее привели в порядок кухню, спальную... То есть такие места, где семья преимущественно отдыхает. А в коридоре мы оставили трещину, которая напоминает, что война продолжается. Это для нас такой символ, что мы ожидаем победы. Я как юрист по образованию не могла не обратиться (к государственной помощи по восстановлению жилья - УНИАН). Не знаю, когда-то что-то возместят, но будем надеяться. Сейчас идет война и мне кажется, что есть более актуальные вопросы по финансированию у государства. Это в первую очередь, войско. А уже как закончится, надеюсь, что украинцы все получают", - добавила Юлия.

Чем известна Магдыч

Юлия известна своим уникальным подходом к созданию современной одежды с использованием традиционных украинских мотивов. Она основала бренд JULIYA MAGDYCH, который специализируется на изготовлении вышиванок, платьев и аксессуаров, вдохновленных украинским фольклором и народным искусством.

В своих работах она использует ручную вышивку и яркие орнаменты, отражающие культурное наследие Украины. Магдыч получила признание не только в Украине, но и на международном уровне. Ее коллекции были представлены на различных модных показах в мире.

Напомним, ранее Джамала впервые прокомментировала конфискацию оккупантами ее имущества в Крыму.

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