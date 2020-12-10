Дита фон Тиз часто радует поклонников подобными снимками.

Звезда бурлеска Дита фон Тиз опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фотографии она предстала в зеленом полупрозрачном нижнем белье с сексуальным поясом. Дополнила она такой "голый" образ высокими перчатками и чулками.

Интересно, что позировала Дита возле окна. Она слегка прикрыла глаза, тем самым показав идеальные черные стрелки. Также она накрасила губы красной помадой.

Кто такая Дита фон Тиз:

Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере

Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»

Дита фон Тиз часто появляется в списках «Лучших одетых знаменитостей», является частой гостьей на показах мод

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Автор: Диана Могилевич