На днях Google опубликовал рейтинг самых популярных видео на YouTube в 2020 году.

На днях Google опубликовал рейтинг самых популярных видео на YouTube в 2020 году. Именно пародия Дмитрия и коллеги Юлии Вербинець на песню "Валентинка" заняла первую строчку.

Читайте такжеЖурнал People назвал человека 2020 года

"Король хайпа", именно так называют поклонники своего кумира Дмитрия Варварука, который активно работает над популяризацией украиноязычного контента. Ивано-Франковский блогер доказал, что непосильный труд приносит очень хороший результат.

"Еще на этапе идеи, написания песни, съемки клипа мы поняли что наш пазл сложился и это будет что-то очень крутое и масштабное. Мы и близко не представляли что видео наберет больше просмотров в Украине, это был настоящий шок", - сказал Дмитрий.

Однако, по словам Дмитрия, это только начало. Блогер также поделился, что открыл в Ивано-Франковске собственный офис, где и работает с командой над воплощением своих креативных идей.

"Меня мотивирует цель к которой я иду уже много лет. Хочу, чтобы украинского языка в интернете было очень много, я стараюсь мотивировать людей переходить на него, вести свои страницы в социальных сетях", - резюмировал блогер.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН