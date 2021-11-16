Девушка поделилась, что до сих пор не понимает, хочется ли ей вообще устраивать торжество.

25-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что два года назад отменила свадьбу из-за болезни матери.

Об этом она поведала в Instagram-сториз.

Подписчики спросили Анну, какое событие изменило ее жизнь раз и навсегда.

"Болезнь мамы. Теперь жизнь как до и после", – отметила девушка.

Читайте также"Муж без наследства": онкобольная Заворотнюк переписала свой дом на мать"У меня не было никакого настроения устраивать торжество. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Поэтому сейчас это все в подвешенном состоянии. Я до сих пор не понимаю, хочется мне этого или не хочется. Я имею в виду именно свадьбу конкретно", – добавила она.

По данным СМИ, со своим женихом дочь Заворотнюк познакомилась во время учебы в США. Пара вместе уже семь лет.

Болезнь Заворотнюк: что известно

В начале осени 2019 года СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна и попала в больницу. После этого ее супруг Петр Чернышев воздерживался от выступлений. Сама актриса "пропала" из соцсетей.

В мае 2020 года в России впервые официально обнародовали диагноз Заворотнюк - глиобластома.

Летом 2021 года друг Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянии и рассказал, что у нее нет волос и она передвигается на коляске.

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Автор: Виолетта Орлова