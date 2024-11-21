Дензел Вашингтон признался, что уже 10 лет вообще не употребляет алкоголь.

Известный американский актер, звезда фильмов "Праведник", "Ярость" и "Гладиатор II" Дензел Вашингтон рассказал о своем злоупотреблении алкоголем на протяжении многих лет. Артист поделился, как ему удалось полностью отказаться от спиртного и перейти на трезвый образ жизни.

В интервью журналу Esquire знаменитость признался, что употреблял алкоголь на регулярной основе в течение 10 лет. Дензел был настоящим фанатом вина, он пил его буквально каждый день. Его страсть к этому напитку переросла в то, что он даже решил построить винный погреб, где хранил более 10 тысяч бутылок с вином.

Кинозвезда старался ограничивать себя в выпивке, поскольку вино стоило почти 4 тысячи долларов за бутылку. Он заказывал не более двух бутылок, поскольку не мог остановиться, если покупал больше.

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"Вино было моим делом. Я мог выпить две бутылки в течение дня. У меня была идеальная идея дегустаций вин и все такое - это то, что было вначале. И это очень тонкая вещь. Я пил лучшее", - сказал Вашингтон.

Лауреат премии "Оскар" отметил, что в один момент он понял, что у него зависимость и он наносит себе вред чрезмерным потреблением алкоголя. Полный отказ от спиртного произошел, когда Дензелю было 60. В этом году будет ровно 10 лет, как актер ведет трезвый образ жизни.

"Я нанес большой вред телу. Я чист. Будет 10 лет в этом декабре. Я остановился на 60, и с тех пор у меня не было ни капли алкоголя. Сейчас для меня все открывается. В 70 лет это реально", - поделился артист.

Знаменитость добавил, что теперь он питается правильно и здорово, а также начал заниматься спортом. Он ходит в спортзал, где занимается с тренером, чтобы быть здоровым и сильным.

Напомним, ранее известная украинская певица рассказала о своем алкоголизме. MamaRika поделилась, что ей пришлось взять аскезу, чтобы справиться с зависимостью.

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