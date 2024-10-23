MamaRika поделилась, что ей пришлось взять аскезу, чтобы справиться с зависимостью.

Популярная украинская певица MamaRika, она же Анастасия Середа, впервые откровенно рассказала о проблемах с алкоголем. Звезда поделилась, как пагубная привычка повлияла на ее жизнь.

Артистка говорит, что в юности она стала свидетелем того, как ее отец постоянно выпивал. В юном возрасте и сама исполнительница столкнулась с алкогольной зависимостью. Из-за нетрезвого образа жизни у знаменитости возникли проблемы с психоэмоциональным состоянием. Более того, употребление алкоголя влияло на ее творчество и личную жизнь.

"У меня были проблемы с алкоголем. Потому что мой отец алкоголик со стажем. И я это видела, поэтому кармически меня постоянно бросает в эту историю. Есть постоянные соблазны на протяжении всей жизни. Когда я срывалась на вот эти алкогольные периоды, у меня стопорилось полностью все: начиная от творчества, заканчивая личной жизнью. Я была в полной эмоциональной яме. То есть это минус полный. Когда я выгребала из этих состояний, у меня сразу все шло вверх", - призналась MamaRika.

Со временем певица поняла, что алкоголь не приносит ничего хорошего в ее жизнь, поэтому решила полностью отказаться от него. В частности, артистка взяла аскезу от спиртного на 3 года. В течение этого времени MamaRika ни разу не пила алкоголь. Аскеза положительно повлияла на исполнительницу и она заметила, что ее жизнь постепенно налаживается.

"Даже когда ты выпиваешь бокал шампанского, то в этот момент я "минусую" себя. Даже на физическом уровне, когда я пью, у меня садятся голосовые связки. Мне даже здесь Вселенная пытается объяснить, что мне нельзя употреблять алкоголь. У тебя есть пример, стоп. Я о том, что это очень пагубная история. Она очень сильно уничтожает на уровне кармическом и не только. И нагребает очень много проблем. Я когда-то пообещала себе не пить год, а не делала этого три. И мне так хорошо было. Я познакомилась с Сергеем, по музыке пошла вверх", - добавила звезда.

Напомним, ранее муж MamaRika рассказал о проблемах в отношениях с женой. Сергей Середа поделился, как ссоры с любимой влияют на их работу.

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