Актриса поделилась своей мечтой, которая касается всех украинцев.

Известная актриса Наталья Денисенко поздравила военных в День защитников и защитниц. Муж звезды, актер Андрей Фединчик, сейчас служит в Вооруженных силах Украины, поэтому она обратилась и к нему.

"С днем защитников и защитниц Украины. Безграничная благодарность всем, кто приближает нашу жизнь под мирным небом. Особые поздравления у меня сегодня будут к моему главному защитнику. Так не хочется снова тебя отпускать далеко, но я понимаю, что это не только для меня... Горжусь тобой и люблю тебя!" - написала Денисенко.

Актриса также поделилась желанием, которое касается не только ее мужа, но и всех украинцев. Денисенко искренне хочет, чтобы все мы могли поздравить наших защитников с этим праздником, но еще и с победой.

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"Хочется, чтобы поскорее наступила наша победа и мы поздравляли наших ребят с другим настроением. Слава Украине!" - добавила актриса.

В комментариях фаны присоединились к поздравлениям и написали:

"Лучшие, пусть все наши защитники и защитницы возвращаются скорей домой здоровыми"

"Бесконечно благодарна каждому герою"

"Спасибо за защиту, наши самые лучшие"

"Гордимся! Очень уважаем! И тоже обнимаем!"

"Поздравляю и благодарю за утренний кофе, работу и улыбку детей!".

Напомним, недавно Денисенко со слезами рассказала о перенесенной операции. Все произошло не так, как она планировала.

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