Артистка была очень расстроена, когда проснулась после наркоза.

Известная актриса Наталья Денисенко со слезами рассказала о том, что перенесла операцию. Ей должны были удалить зубы, но все закончилось не так, как хотела звезда.

"Друзья, это п*здец! Мне удалили вместо того зуба, что у меня болел, другой зуб, который вообще меня не тревожил. Как это так? Ну что за врачи?"- пожаловалась Денисенко.

По словам актрисы, она понимает свою вину. Денисенко опоздала на операцию, а потому врачи решили удалить ей лишь один зуб, ведь анестезиологи спешили к военному.

"История такая. Я опоздала на операцию. Я должна была удалять два зуба, один меня тревожит, он болит. Я просыпаюсь после операции, а у меня только один зуб вырвали. Врач говорит: "Анестезиологи просто спешили на операцию к военному, и мы решили удалить вам один зуб, потому что вы опоздали". Но дело в том, что тогда нужно вырвать тот зуб, который меня тревожит... Я очень расстроена.... Я очень уважаю наших военных, я благодарю их за защиту. Я понимаю, что это очень важно. Но почему бы не начать с зуба, который у меня болит, и не вырвать его?" - рассказала актриса.

Денисенко отметила, что заплатила за операцию немало денег. Сейчас она ищет клинику, которая удалит ей второй зуб, который до сих пор болит.

Напомним, недавно актриса Денисенко оригинально прокомментировала ракетный удар по Украине. Звезда показала откровенные фото и отметила, кому именно демонстрирует ягодицы.

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