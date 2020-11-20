25-летняя британская модель выложила в соцсеть фото с отдыха.

Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.

Читайте такжеМодель Деми Роуз в крошечном бикини показала роскошные формыМодель снова поделилась с поклонниками снимком со своего отдыха. На этот раз фото было сделано в Греции.

На новом фото девушка появилась в слитном купальнике белого цвета с кружевным узором. Купальник подчеркнул пышную грудь модели. Также она накинула на себя черное прозрачное парео.

На фото Роуз позирует сидя на парапете, а сзади видны море и круизные лайнеры.

В подписи под фото модель написала, что разыгрывает два билета в Грецию и объяснила, что надо сделать, чтобы их получить. По ее словам, победитель будет известен через 5 дней.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.

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Автор: УНИАН