Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.
Читайте такжеМодель Деми Роуз в крошечном бикини показала роскошные формыМодель снова поделилась с поклонниками снимком со своего отдыха. На этот раз фото было сделано в Греции.
На новом фото девушка появилась в слитном купальнике белого цвета с кружевным узором. Купальник подчеркнул пышную грудь модели. Также она накинула на себя черное прозрачное парео.
На фото Роуз позирует сидя на парапете, а сзади видны море и круизные лайнеры.
В подписи под фото модель написала, что разыгрывает два билета в Грецию и объяснила, что надо сделать, чтобы их получить. По ее словам, победитель будет известен через 5 дней.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.
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