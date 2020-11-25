25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новым откровенным фото.

Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.

Читайте такжеИзвестная модель в стильном купальнике поделилась фото с отдыха на ИбицеМодель поделилась с поклонниками новой откровенной фотографией. На этот раз фото было сделано на Мальдивах.

На новом фото девушка появилась в купальнике черного цвета от prettylittlething. Купальник выгодно подчеркнул пышные формы девушки.

На фото Роуз позирует стоя, а позади виднеется домик.

Модель нанесланюдовый макияж со стрелками и распустила волосы.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая