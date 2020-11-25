Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.
Читайте такжеИзвестная модель в стильном купальнике поделилась фото с отдыха на ИбицеМодель поделилась с поклонниками новой откровенной фотографией. На этот раз фото было сделано на Мальдивах.
На новом фото девушка появилась в купальнике черного цвета от prettylittlething. Купальник выгодно подчеркнул пышные формы девушки.
На фото Роуз позирует стоя, а позади виднеется домик.
Модель нанесланюдовый макияж со стрелками и распустила волосы.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.
Новости по теме
- Популярная модель с пышными бедрами показала фигуру
- "В глаза смотреть не получится": известная модель похвасталась аппетитными формами
- Сочная Деми Роуз голышом искупалась в ванне с цветами
- Известная модель в стильном купальнике выложила фото с отдыха в Греции
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram