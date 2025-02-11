Мужчина требует наказать преподавателя.

Украинский актер и звезда фильма "Вкус свободы" Виктор Стороженко высказался о преподавателе и директоре-художественном руководителе Молодого театра Андрее Билоусе, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Мужчина отметил, что знал о действиях Билоуса и давно просил, чтобы его жертвы не молчали.

"Кто-то думает, что я не поддержал жертв, но это не так. Я их поддерживал до того, как это стало "мейстримом" еще так с 2017. Те, кто знает, тот знает, единственное, что я их просил, чтобы они заговорили, и они наконец заговорили", - написал Виктор в своем Instagram.

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Стороженко также отметил, что то, что делал преподаватель - трудно описать словами. Он подчеркнул, что "там ад", о котором написал так:

"Продолжалось насилие, реальное насилие то, что Белоус с некоторыми делал. Нельзя оправдать как-то, поверьте, это не Поплавский, не сравнивайте даже. Когда откроются детали вы, мягко говоря, удивитесь, потому что там ад... Там и бутылки, и ножки от столов, и там... Ну, это оправдаешь просто любовью к интиму. Не пытайтесь это оправдать. Там сам черт ногу сломит".

Что известно о деле Андрея Белоуса

В январе одна из студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого опубликовала видео в сети. В ролике она рассказала о сообщениях от преподавателя Андрея Белоуса, который присылал ей интимные фото студенток и просил отправлять подобные фотографии в ответ. К слову, недавно стало известно, что на Билоуса открыто уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие. Пока расследование продолжается.

Напомним, ранее украинская актриса Вероника Мишаева-Яковлева обвинила преподавателя Карпенко-Карого в домогательствах.

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