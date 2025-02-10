По словам полиции, следствие пока продолжается.

Делом преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и директора-художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса, которого студентка обвинила в сексуальном домогательстве, начали заниматься правоохранители.

Такое сообщение в Telegram-канале опубликовала столичная полиция, не называя имени преподователя. Они отметили, что истории о вероятных домогательствах сотрудника университета узнали из социальных сетей и уже начали уголовное производство.

"В Шевченковское управление полиции поступили обращения от бывших студенток и от администрации высшего учебного заведения. Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие", - говорится в сообщении.

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Представители полиции добавили, что сейчас в уголовном деле продолжаются следственные действия, полицейские общаются со слушателями и выпускниками учебного заведения, преподавателями и администрацией вуза.

Что известно о деле Андрея Белоуса

В конце января одна из студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого опубликовала видео в сети, в котором рассказывает о сообщении от Андрея Билоуса. По ее словам, сначала у них было общение как преподавателя и студентки. Но впоследствии мужчина присылал ей интимные фото студенток и просил отправлять подобные фотографии в ответ.

К слову, позже обвинения в сексуальных домогательствах начали поступать в адрес другого преподавателя Университета Карпенко-Карого Юрия Высоцкого. Он уже прокомментировал скандальные заявления в свой адрес.

Напомним, ранее украинская актриса Вероника Мишаева-Яковлева обвинила преподавателя Карпенко-Карого в домогательствах.

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