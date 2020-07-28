Украинская телеведущая задекларировала свыше 260 миллионов гривень дохода

Среди других топ-рекордсменов шоу-бизнеса, задекларировавших крупные суммы доходов, - футболист с 24,5 миллиона гривен и певец - с 15,3 миллиона гривен.

Украинская телеведущая задекларировала более 261,6 миллиона гривень дохода.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Среди других топ-рекордсменов шоу-бизнеса, задекларировавших крупные суммы доходов, - футболист с 24,5 миллиона гривен и певец - с 15,3 миллиона гривен.

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В целом украинские селебритиз задекларировали почти 766 миллионов гривен полученного в прошлом году дохода.

Подавляющая часть известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированные в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.

Так, публичными лицами по итогам прошлого года задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 миллионов гривень, военного сбора – почти 7 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, личный пресс-секретарь Зеленского за год заработала почти миллион.

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