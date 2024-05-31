Также блогерша ответила, в каких отношениях сейчас с бывшим.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова ответила, поддерживает ли общение с мамой экс-супруга - ведущего Никиты Добрынина. Она рассказала об отношениях с бывшим.

Квиткова признается, что не общается с бывшей свекровью. При этом звезда сети не стала раскрывать, в чем причина. По ее словам, у нее хорошие отношения с Добрыниным, но так бывает, когда браки распадаются. Общение прекратилось, мол, само собой.

"Мне кажется, что мы так долго мусолим тему моего бывшего мужа, мы с ним в хороших отношениях, и я не хочу ничего ворошить. У нас с мамой Никиты ничего не произошло. Просто так бывает, что, когда пара разводится, кто-то с кем-то перестает общаться. Но у нас прекрасные отношения и я не хочу никоим образом своими высказываниями это портить", - прокомментировала Даша.

Что известно об отношениях Квитковой и Добрынина

Звездная пара впервые встретилась в 2019 году. Их знакомство состоялось на проекте "Холостяк", где Никита был главным героем. Квиткова стала победительницей шоу и была, едва ли не единственной, кто вышел замуж за "холостяка".

Уже в 2020 году знаменитости поженились и в 2021 году у них родился сын Лев. После трех лет брака стало известно, что супруги разводятся. Квиткова рассказала, как они с Добрыниным поделили имущество после разрыва.

Напомним, ранее Даша Квиткова призналась, почему больше не пойдет на шоу "Холостяк".

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