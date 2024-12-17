Кацурина рассказала, что этот метод прост в использовании.

Популярный дизайнер, ресторатор и инфлюенсер Даша Кацурина поделилась с подписчиками своим новым открытием в сфере самопомощи. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, простой и доступный метод с использованием эластичной ленты stretch-eze помогает ей эффективно бороться с тревожностью и восстанавливать силы после напряженного дня.

"Уже несколько недель заканчиваю свой день в ленте stretch-eze, созданной Кимберли Дай. По заботливому совету своего тренера Светланы вот так восстанавливаем меня. Лежу минут 8-10, фокусируюсь на дыхании и сразу стабилизируется состояние, исчезает тревожность", - рассказала Кацурина.

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Этот метод настолько понравился Кацуриной, что она включила его в свою вечернюю рутину.

Stretch-eze - это специальная терапевтическая лента, разработанная для поддержки и развития движений. Лента часто используется в фитнесе, реабилитации и различных видах терапии. Однако, как обнаружила Даша, лента имеет и дополнительные преимущества - она помогает расслабиться и снять напряжение.

Напомним, Даша Кацурина с Дантесом показали свой праздничный декор.

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