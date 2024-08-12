Даша Кацурина показала, как неожиданно проводит время с 3-летним сыном

У них получился насыщенный день.

Блогерша и ресторатор Даша Кацурина поделилась со своими поклонниками, как проводит время с сыном Иваном, который появился на свет три года назад, когда девушка еще была замужем за Михаилом Кацуриным.

Так, Даша со своим ребенком посетила студию по пилатесу. Она показала, как маленький Иван вместе с тренером делает одно из упражнений. Заметно, что мальчику нравится пилатес, он с интересом все выполняет.

Также Кацурина показала, что сходила на массаж. Она позировала в кабинете в черных трусиках и топе. Чтобы добавить снимку еще большей пикантности, девушка приподняла топ и сфотографировала себя в зеркале с одной обнаженной грудью.

Видео дня

При этом в Instagram она опубликовала кадр, где обнаженную грудь прикрыла "ладошкой".

После этого блогерша отправилась в клинику, где сдала кровь, которую будут использовать для переливания военным.

Напомним, ранее Даша Кацурина публично обратилась к Дантесу. Она поблагодарила его за все, что он делает для нее и ее детей от первого брака с Михаилом Кацуриным. К слову, Кацурина также воспитывает дочь Александру.

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