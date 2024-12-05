Елку украшали всей семьей.

Владимир Дантес и Даша Кацурина создали новогоднюю атмосферу в своем доме. Даша поделилась в своем Instagram фотографиями процесса украшения елки вместе с дочерью Александрой.

На снимках видно, как семья вместе вешает игрушки на большую зеленую елку, которая достигает почти потолка и украшает гостиную их дома. Даша рассказала, что дочь с особым энтузиазмом отнеслась к этому процессу и даже сфотографировала каждый элемент декора, чтобы поделиться с одноклассниками.

"Саша сфотографировала каждый элемент декора и отправила в чат с одноклассницами. Считаю, это - успех", - отметила Даша.

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Впоследствии Кацурина опубликовала фотографию уже полностью украшенной елки, отметив, что миссия выполнена.

На фотографии видно, что елка украшена разнообразными игрушками и яркой гирляндой, которая создает особую праздничную атмосферу.

Кто такая Даша Кацурина

Жена Владимира Дантеса - Даша Кацурина, известный ресторатор и бизнесвумен. Она является соучредителем ресторанов "Китайский привет", "Вьетнамский привет" и "Японский привет", а также бренда одежды Katsurina.

Напомним, Даша Кацурина сделала публичное обращение к Владимиру Дантесу.

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