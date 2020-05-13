Даша Астафьева показала округлые формы в облегающей одежде (фото)
20:26, 13 мая 2020Звезды
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Поклонники выразили восторг по поводу роскошной фигуры звезды Playboy.
Астафьева продемонстрировала роскошные формы / фото instagramda_astafieva
Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева порадовала своих поклонников новым фото, на котором демонстрирует свое роскошное тело.
Снимок она опубликовала у себя в Instagram.
instagram/da_astafieva
Певица позировала в обтягивающих лосинах и коротком топе, который открывает ее живот.
"На фото, возвращаться в йогу, конечно, легче. Кто со мной?", - обратилась к подписчикам Астафьева.
Поклонники артистки обратили внимание на фигуру Астафьевой.
"Идеальная девушка мечта", "Фигура отпад", "Такая стройная", "Красивая", "Невероятная", - написали подписчики в комментариях.
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