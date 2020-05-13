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Даша Астафьева показала округлые формы в облегающей одежде (фото)

20:26, 13 мая 2020
Звезды
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Астафьева продемонстрировала роскошные формы / фото instagramda_astafieva

Снимок она опубликовала у себя в Instagram.

instagram/da_astafieva

Певица позировала в обтягивающих лосинах и коротком топе, который открывает ее живот.

"На фото, возвращаться в йогу, конечно, легче. Кто со мной?", - обратилась к подписчикам Астафьева.

Поклонники артистки обратили внимание на фигуру Астафьевой.

"Идеальная девушка мечта", "Фигура отпад", "Такая стройная", "Красивая", "Невероятная", - написали подписчики в комментариях.

Как сообщал УНИАН, сияющая Настя Каменских поделилась домашним фото на карантине.

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Теги: #Даша Астафьева