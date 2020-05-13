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Сияющая Каменских поделилась домашним фото на карантине

13:26, 13 мая 2020
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Instagram Настя Каменских

Свежий снимок певица разместила в Instagram.

Instagram Настя Каменских

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На нем она широко улыбаясь позирует на фоне своего дома. Девушка одета очень просто: в джинсы и ветровку, а ее волосы забраны в хвост.

"Обожаю май! Это месяц, в котором родились мои самые близкие люди и случилось много значимых для меня событий", - поделилась она эмоциями. 

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Теги: #певица#Настя Каменских