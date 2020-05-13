Сияющая Каменских поделилась домашним фото на карантине

Настя Каменских даже в условиях карантина не унывает и делится с поклонниками яркими фото.

Украинская певица Настя Каменских даже в условиях карантина не унывает и делится с поклонниками яркими фото.

Свежий снимок певица разместила в Instagram.

Читайте такжеКаменских напугала сеть лицом (фото)

На нем она широко улыбаясь позирует на фоне своего дома. Девушка одета очень просто: в джинсы и ветровку, а ее волосы забраны в хвост.

"Обожаю май! Это месяц, в котором родились мои самые близкие люди и случилось много значимых для меня событий", - поделилась она эмоциями.