Сияющая Каменских поделилась домашним фото на карантине
13:26, 13 мая 2020Звезды
373 0
Настя Каменских даже в условиях карантина не унывает и делится с поклонниками яркими фото.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских даже в условиях карантина не унывает и делится с поклонниками яркими фото.
Свежий снимок певица разместила в Instagram.
Instagram Настя Каменских
Читайте такжеКаменских напугала сеть лицом (фото)
На нем она широко улыбаясь позирует на фоне своего дома. Девушка одета очень просто: в джинсы и ветровку, а ее волосы забраны в хвост.
"Обожаю май! Это месяц, в котором родились мои самые близкие люди и случилось много значимых для меня событий", - поделилась она эмоциями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter