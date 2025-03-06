Дмитрий Сова ответил, что думает о возможной службе любимой.

Украинский актер, звезда сериалов "Село на миллион", "Черкассы" Дмитрий Сова, который ранее заявил, что его жена-актриса Дарья Легейда хочет пополнить ряды ВСУ, прокомментировал ее решение. Артист ответил, чем сейчас занимается его избранница.

Как известно, Сова и сам является военным. Он пополнил ряды ВСУ в 2023 году. Сначала он присоединился к Воздушным силам, а позже его перевели в Сухопутные войска. Сейчас защитник работает в Киеве в рекрутинговом центре.

В интервью для издания OBOZ.UA он поделился, как часто видится с любимой. По его словам, сейчас ему удается больше времени проводить с родными, в частности, Дмитрий ночует преимущественно дома. Это не может не радовать его возлюбленную, известную по роли Василинки в сериале "Крепостная" и по картинам "Дочки-матери", "Артистка".

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"Сейчас с этим легче, бесспорно. Преимущественно я ночую дома, правда, возвращаюсь очень поздно и иду на работу на рассвете. Знаете, для того, чтобы быть счастливыми, нам много не надо. Просто видеть друг друга, знать, что мы рядом", - отметил знаменитость.

О возможной службе жены кинозвезда говорит неохотно. Ранее актриса признавалась, что хотела управлять дронами в ВСУ. Вероятно, пока что этот вопрос артистка отложила. Сова говорит, что сейчас жена активно участвует в спектаклях Национального театра им. Ивана Франко и волонтерит. Он сам убежден, что женщины очень нужны в тылу и коротко добавляет о службе любимой "на все свое время".

"Я считаю, что женщины очень нужны и здесь, в тылу. Кроме того, она очень много делает для фронта - это и сборы, и помощь в госпитале. Просто не афиширует этого, потому что считает, что нет в таком ничего особенного. Это вещи, которыми сейчас должны заниматься все украинцы, которые не находятся на фронте", - считает артист.

В дополнение, он указал, что сейчас Легейда привлечена к его работе в ВСУ. В частности, она участвует в съемках проекта рекрутингового центра, где работает мужчина.

"Недавно нашим центром начат новый проект - милитари тревел-шоу "Чоло та тило". Идея его такова: известные актеры поселяются на день в определенном военном подразделении, чтобы рассказать об их буднях. Кроме того, что мы знакомим украинцев с невероятными героями, которые ежедневно приближают победу, покажем различные специальности в ВСУ, чтобы каждый мог выбрать свою", - добавил актер.

Напомним, ранее Дмитрий Сова рассказал, какие задачи выполняет на службе в ВСУ. Защитник поделился, что в его обязанности входит продвижение соцсетей рекрутингового центра.

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