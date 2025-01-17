О желании присоединиться к армии артистки рассказал ее муж - актер-воин Дмитрий Сова.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Крепостная", "Дочки-матери", "Артистка" Дарья Легейда планирует пополнить ряды ВСУ. Стало известно, где знаменитость хотела бы служить.

Об этом сообщил ее муж - актер, звезда сериала "Село на миллион" и с 2022 года военный Дмитрий Сова - в интервью для Алины Доротюк. Мужчина прокомментировал, как относится к такому желанию жены.

Ранее сама Легейда признавалась, что хотела бы стать боевым медиком, но из-за проблем с коленом не могла бы выполнять сложные задачи по спасению военных. Да и муж отговаривал любимую от этого. Однако сейчас, по его словам, она размышляет над тем, чтобы стать пилотом дронов.

В этом решении ее поддерживает муж, и он даже готов подыскать подразделение, где бы смогла служить актриса. Сова убежден, что женщины прекрасно управляют беспилотниками и уверен, что у Дарьи все бы получилось.

"Она сейчас думает, где можно выучиться на оператора БпЛА. Она уже понимает, если она не вывезет это физически по своим суставам, то она хочет хоть так приобщиться. Я говорю: "Хорошо, давай, если хочешь, я тебе найду (подразделение - УНИАН)". Есть подразделения, которые привлекают девушек, но понемногу. Как я общался с одной женщиной, которая нас учила, она говорит: "Да, мужчины очень классно летают, но есть девушки, их немного, которые... это снайперы и операторы БпЛА, если она берется за это дело, она очень классно это делает", - сказал Дмитрий.

Военный отметил, что актриса даже в тылу очень много помогает и волонтерит. В частности, она постоянно организует благотворительные сборы. Однако, если Легейда все же решит стать оператором БпЛА, то Сова с радостью поддержит и поможет любимой.

"Я не отказываю, если она хочет получить этот скилл, то пожалуйста. Я понимаю, что она очень много пользы приносит тем, что она здесь сборы закрывает, она очень помогает постоянно. Пусть учится. Это же также общение, очень много интересных людей. Я думаю, что пусть будет", - добавил артист.

К слову, супруги уже более трех лет находятся в браке. Пока что у Легейды и Совы нет общих детей.

Напомним, ранее Дмитрий Сова перевелся в Сухопутные войска и раскрыл свои новые обязанности. Артист сейчас служит в Рекрутинговом центре в Киеве.

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