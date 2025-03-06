Дмитрий Сова недавно перевелся в Сухопутные войска.

Известный украинский актер Дмитрий Сова, который сыграл роль Дмитрия Боярчука в сериале "Село на миллион", а также снимался в картинах "Черкассы", "Сувенир из Одессы", рассказал о своей службе в ВСУ. Артист поделился, что входит в его воинские обязанности.

Как известно, знаменитость стал на защиту страны в 2023 году. Более года Дмитрий служил в Воздушных силах в Хмельницкой области, после чего его перевели в Сухопутные войска. Сейчас он выполняет задачи в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ в Киеве.

В интервью для OBOZ.UA мужчина отметил, что в рекрутинговом центре занимается поиском военных для различных направлений. В частности, центр подбирает вакансии по поиску не только танкистов или стрелков, но и программистов, психологов. Конкретно Сова занимается продвижением соцсетей центра. Он создает и подбирает контент, целью которого является привлечь больше людей к службе в рядах армии. Кроме того, актер активно волонтерит.

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"Меня перевели в Киев, служу в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. В центре доступны вакансии в различных подразделениях и по различным направлениям. Здесь не раздают повесток, а предоставляют консультации людям, которые решили подумать о том, чтобы добровольно присоединиться к обороне страны. Ищем не только стрелков или танкистов, нужны программисты, психологи, повара. Чем занимаюсь конкретно я? Созданием качественного контента различного направления для соцсетей - TikTok, Instagram. Конечно, это не имеет близкого отношения к моей основной профессии - актерству, однако также творческое дело", - поделился кинозвезда.

На вопрос о том, чувствовал ли Сова себя более полезным на предыдущем месте службы, он говорит, что это совершенно два разных направления работы и ответственно относится к ним обоим. Артист убежден, что рекрутинг сейчас не менее важен для Украины и видит прогресс этого дела.

"Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Это совсем другая занятость. Я понимал, зачем нахожусь на предыдущем месте службы, имею такое понимание и сейчас. Нравится, что вижу развитие нашего дела, чувствую, что оно важно. Тем более, что это добровольное привлечение. Человек приходит, его консультируют, а потом сам выбирает должность, регион, бригаду. Центр всячески способствует тому, чтобы претендент попал именно в ту воинскую часть, в которую согласился податься", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Дмитрий Сова рассказал, что его жена-актриса хочет пополнить ряды ВСУ. Артист раскрыл, где планирует служить Дарья Легейда.

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