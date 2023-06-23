По словам певца, он пошел бы на церемонию, если бы его пригласили.

Украинский певец Вова Дантес впервые высказался о "свадьбе" своей бывшей Нади Дорофеевой и ее нового избранника Михаила Кацурина. Артист не считает, что между ними остались ненависть и вражда.

Так, в эфире "Наше радио" у Дантеса спросили, что бы он выбрал: пойти на свадьбу Дорофеевой и Кацурина, или смеяться во время каждого своего выступления. На фоне слухов о том, что звездная пара уже оформила свои отношения официально, всех интересует, как бы на это реагировал бывший Додо.

Как оказалось, Дантес пошел бы на свадьбу. Впрочем, он дал понять, что Дорофеева и Кацурин пока не поженились.

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"Я бы пошел на свадьбу. Если бы она была, я бы пошел охотно. Ну конечно! Это тоже интересно. Ну, если бы они пригласили", - отметил Дантес.

Певец не понимает, почему бы ему не стоило идти на свадьбу. По словам артиста, между ним и Дорофеевой не осталось ненависти. Дантес подчеркнул, что у него новая жизнь.

"Мы что, враги? Ненавидим друг друга?... Когда ты живешь своей новой жизнью, когда ты любишь других людей, когда ты смотришь на мир шире", - добавил певец.

Слухи о свадьбе Дорофеевой и Кацурина - с чего все началось

Недавно фэшн-журналист Роман Тимофеев сообщил, что до него дошли слухи о свадьбе Додо и Кацурина. Звездная пара якобы планировала отпраздновать радостное событие уже на днях. После этого слухи прокомментировала сама Дорофеева. Она отреагировала с юмором и опровергла информацию своей шуткой.

Впрочем, несколько дней назад блогер Беспалов сообщил, что певица и ее избранник все же сыграли тайную свадьбу. По его словам, Дорофеева и Кацурин пригласили немало гостей, однако всем пришлось заклеивать камеры на смартфонах, чтобы информация о событии не "просочилась" в сеть.

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