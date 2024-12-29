Мария Тихая ответила, поженятся ли они в ближайшее время.

Потомственная ведьма Мария Тихая сделала расклад Таро и спрогнозировала, поженятся ли в ближайшее время известный украинский певец Владимир Дантес и его избранница - дизайнер и бизнесвумен Даша Кацурина. Она также рассказала, какие у них отношения.

В интервью "Люкс ФМ" ведьма рассказала, что в ближайшее время она не видит бракосочетания звезд. Однако, как добавила Тихая, "все к тому идет". Вероятно, Дантес и Кацурина поженятся, но не сейчас. По словам Марии, у них обоих уже был такой опыт, поэтому они не спешат заключать официальный брак, особенно Владимир.

"Я не вижу пока что бракосочетания, но до этого могут дойти. Не знаю кто, мне кажется все же больше, что Владимир он наелся уже сполна этого", - сказала Тихая.

Она также указала, что у артиста и дизайнера прекрасные отношения. Кацурина, мол, подходит исполнителю, ведь в ней много женской энергии. А также в некоторых моментах, как говорит Тихая, она даже мудрее своего избранника.

"У них нормальные отношения. То есть, она его устраивает как женщина, как мама, в ней есть много женских моментов: обнять, приласкать. В ней есть все: и мамой может быть, и женщиной, и любовницей. Возможно, в некоторых моментах она даже мудрее его", - добавила ведьма.

К слову, Кацурина и Дантес закрутили роман два года назад. Это произошло после развода Владимира и певицы Нади Дорофеевой и Даши и ресторатора Миши Кацурина. Артистка вышла замуж за бизнесмена, после чего их бывшие также объявили, что состоят в отношениях. Пара живет вместе, и Владимир помогает любимой в воспитании ее детей от ресторатора.

Подчеркиваем, что тарология, нумерология, предсказания - это не науки. Информация может совпасть с реальными событиями, но ее лучше воспринимать, как вероятность определенных событий и она несет развлекательный характер.

Напомним, ранее ведьма Мария Тихая ответила, состоит ли в отношениях Злата Огневич. Также по картам Таро она спрогнозировала, выйдет ли певица замуж в следующем году.

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