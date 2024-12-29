Мария Тихая также по картам Таро спрогнозировала, выйдет ли певица замуж в следующем году.

Наследственная ведьма Мария Тихая высказалась о личной жизни известной украинской певицы Златы Огневич. Она сделала расклад Таро и спрогнозировала, выйдет ли в следующем году артистка замуж.

Как известно, исполнительница тщательно скрывает свою личную жизнь. Она редко высказывается на эту тему, а когда говорит, то отмечает, что ее сердце пока свободно. Последние отношения звезды, о которых известно, завершились еще в 2021 году. Тогда она была главной героиней шоу "Холостячка" и выбрала в финале предпринимателя Андрея Задворного, но им так и не удалось построить отношения после проекта.

Ведьма в интервью для "Люкс ФМ" отметила, что сейчас у знаменитости нет нового романа. А также добавила, что в следующем году Огневич снова не суждено стать невестой и заключить брак с мужчиной.

"Не вижу пока замужества", - лаконично отметила Тихая.

Она объяснила, почему 38-летняя Злата одинока и какова причина того, что ей не удается построить крепкие и длительные отношения. По словам Марии, певица выбирает "неправильных мужчин". Преимущественно на ее пути встречаются абьюзеры, которые приносят только страдания в жизнь артистки и используют ее.

Кроме того, ведьма добавила, что исполнительнице в свое время разбили сердце, от чего до сих пор не оправилась. Из-за этого она не доверяет мужчинам.

"У нее, мне кажется, неправильный выбор мужчин, даже сейчас не о внешности говорю. Она выбирает каких-то абьюзеров, таких, которые любят "поездить" на ней и разбить ей сердце. Она уже шарахается от них всех. Какой-то мужчина разбил ей сердце. Оно у нее еще не прошло. Поэтому она не замечает вокруг себя чего-то хорошего. Она замечает только что-то непонятное", - рассказала Мария.

Отметим, что тарология, нумерология, предсказания и т.д. - это не науки. Информация скорее несет развлекательный характер, поэтому ее важно воспринимать, как вероятность определенных событий.

Напомним, ранее Злата Огневич призналась, чувствует ли конкуренцию с Тиной Кароль. Она также рассказала, будет ли у них совместная композиция.

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