По словам артиста, он делает то, что должен.

Украинский музыкант Владимир Дантес в интервью Маше Ефросининой честно рассказал, какие мысли у него возникали за время полномасштабного российского вторжения и не думал ли он, что нужнее на фронте.

По его словам, ранее он задумывался над тем, почему не воюет на передовой, однако позже эти мысли улетучились. Он считает, что в тылу делает все возможное для того, чтобы приблизить нашу победу, в том числе выступает на благотворительных концертах и собирает деньги для ВСУ.

Кроме того, Дантес говорит, что такое его решение поддерживают и сами военные.

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"Все эти мысли, насколько я мужчина... У меня эти мысли были, но сейчас ушли. Я просто слышу от военных – что должен делать все, что я делаю", - говорит артист.

Также он рассказал, как выступал для военных в Донецкой области, в пяти километрах от передовой. В момент его концерта началось танковое сражение.

"Мы здесь концерт даем, там за окном прилеты идут, а военные слушают нас и не реагируют даже на взрывы", - добавил музыкант.

Напомним, певец Виталий Козловский уже прошел боевую подготовку. Он рассказал, что хочет успеть сделать перед присягой.

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