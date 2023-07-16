Певец рассказал, что перед присягой у него есть немного времени,

Украинский певец Виталий Козловский, который после получения повестки отправился на полигон, рассказал о завершении боевой подготовки. Артист отметил, что уже скоро он должен принести присягу.

Козловский планирует подготовиться к распределению и службе. У него есть немного времени, чтобы собраться. Кроме этого, артист хочет успеть записать новую песню.

"Прохождение программы боевой подготовки на полигоне закончено. Далее - присяга и распределение. У меня есть 2 дня, чтобы перевести дух. Но эти дни будут точно не об отдыхе. За это время должен: собраться и доэкипироваться, записать на студии песню, чтобы над ней работали, пока я буду выполнять военные задачи. А еще, успею поздравить со свадьбой людей, которые долго ждали этого дня. И благодаря такой активности я смогу привезти для своей бригады тепловизор", - рассказал Козловский.

Видео дня

По словам певца, он уже сильно привык к оружию. Козловский не скрывает, что у него началась новая жизнь, а старая будто осталась в прошлом.

"Такое время: за каждый шаг и каждый вздох нужно благодарить военных и поддерживать их. Я так привык к оружию в руках, что даже на день взять в руки микрофон мне уже непривычно. Это как будто какая-то другая жизнь, от которой я отвык", - добавил певец.

Козловский пошел служить - что известно

В июне певец получил повестку. Он отметил, что пойдет служить, однако не все этому поверили. Впоследствии Козловский показал видео с полигона. Артист учился стрелять и делился эмоциями от новых навыков.

Козловский изменил внешность ради службы в ВСУ. Он сбрил свою "фирменную" бороду и был очень удивлен, когда увидел себя "нового" в зеркале.

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