Известный ведущий рассказал, нашел ли время, чтобы полечиться после контузии.

Известный украинский ведущий, актер, звезда шоу "Кохання на виживання" Даниэль Салем, который в 2022 году пополнил ряды ВСУ, пожаловался на проблемы со здоровьем. Украинский защитник получил контузию на фронте и рассказал о ее последствиях.

Шоумен неоднократно за время службы в рядах украинской армии получал ранения, но некоторые из них значительно повлияли на его здоровье, из-за чего у Салема до сих пор есть определенные проблемы. В интервью для издания kp.ua он рассказал, что контузия, полученная в 2022 году, не прошла для него бесследно. Вследствие нее Даниэль потерял слух на одно ухо.

Воин до сих пор ничего не слышит, но продолжает защищать Украину на фронте. Кроме того, также ведущий получил ранение спины, из-за которого у него есть трещина в лопатке. Иногда военный до сих пор испытывает сильную боль.

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Правда, за здоровьем ему не удается так тщательно следить. По его словам, у него нет времени на походы к врачам. А вот о своем моральном состоянии Салем заботится лучше. Он обратился за помощью к психотерапевту.

"Вообще ничего не слышу на левое ухо. Когда получил пулю в броник, у меня треснула лопатка, и при изменениях температуры чувствую сильную боль. Но не хватает времени заниматься здоровьем, если честно. Это очень плохой пример. Я хожу к психотерапевту, чтобы менталка немножечко была здорова", - поделился знаменитость.

К слову, свой путь военного Даниэль начал в территориальной обороне, из которой потом перешел в ВСУ. Сейчас он служит в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" под позывным "Сойер". Защитник участвовал в освобождении Херсонщины. До этого Салем участвовал в боях в Бейруте и Ливане и получил официальное удостоверение участника боевых действий.

Напомним, ранее Даниэль Салем отреагировал на слухи о романе с певицей Lida Lee. Военный раскрыл, какие на самом деле между ними отношения.

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