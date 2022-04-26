Певица призвала не обращать на них внимания.

Украинская певица Злата Огневич заявила, что не понимает, зачем обращать внимание на звезд, которые игнорируют войну в Украине, ведь это ничего не изменит.

Свою позицию она озвучила в собственном Instagram-блоге.

Большинство российских звезд, которые родились в Украине, игнорируют события на их Родине. Например, одесситка Регина Тодоренко не прервала молчание даже после ракетного обстрела ее родного города, где погибли мирные люди. За это ее жестко раскритиковали украинские звезды и поклонники. Огневич сказала, что все попытки достучаться до таких людей - это пустая трата времени.

"Для меня такой непонятный тренд сейчас – обращать внимание на то, кто там из актеров или артистов в России что-то о нас сказал, почему Регина Тодоренко молчит. Да ср*ть на них всех! Просто не обращайте на них внимания. Вам что, так интересно почему они молчат?!", - высказалась Злата.

Отметим, Анатолий Анатолич призвал молчунью Тодоренко вернуть украинский паспорт. Телеведущий сказал, что она может "положить его в карман оккупанту", поскольку сама побоится ехать в Украину.

А певица Тарабарова объяснила, что не критикует экс-коллегу Тодоренко из-за ее беременности.

Напомним, Вакарчук показал разбитый оккупантами Харьков.

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