Музыкант утверждает, что здесь уже "никто не может жить".

Украинский артист Святослав Вакарчук, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину присоединился к территориальной обороне и пошел защищать свою страну, побывал на Салтовке - самом заселенном районе Харькова.

Видео оттуда он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Видео снято 24.04 на Салтовке, обычном жилом районе Харькова (опубликовано после пересмотра и разрешения военных)", - подписал Святослав.

Знаменитый украинский музыкант сказал, что в этом районе уже невозможно жить.

Отметим, до вторжения РФ в Украину в этом районе Харькова проживало около 400 тысяч человек.

"Это город Харьков, и мы сейчас фактически на передней линии обороны. Здесь никто не живет. Тут не может никто жить. Рядом со мной бойцы, которые на передовой защищают нашу страну. Вот как выглядит Харьков сейчас", - показал Вакарчук.

На кадрах видны полуразрушенные многоэтажные дома, в которых не осталось уцелевших окон. Большинство зданий покрыты черной копотью, а на улицах воронки от прилетевших снарядов, повсюду валяются осколки.

Напомним, на Пасху Дмитрий Комаров поехал в обстреливаемый оккупантами Харьков.

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