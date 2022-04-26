Молчунья Регина Тодоренко игнорирует даже обстрелы ее родной Одессы.

Певица Светлана Тарабарова, которая ранее выступала с Региной Тодоренко в группе Real O, рассказала, почему не критикует свою бывшую коллегу. Говорит, что не принимает ее сторону, однако сама является матерью двоих детей, поэтому не хочет говорить ей ничего, поскольку та беременна.

Свою позицию украинская артистка объяснила в интервью программе "Зірковий шлях".

"Очень сложный вопрос для меня. Вы знаете, она беременна. Я как мать двух детей – слов не хватает. Хочу, как и все, освободить свою злость, но по-человечески я не могу. Она не нашла слов, к сожалению. Я не могу занять ее позицию, но я также не могу переходить на темную сторону", - высказалась Светлана.

В то же время Тарабарова давно известна своей патриотической позицией, ведь еще с 2014 года она активно гастролировала с концертами для украинских военных и местных жителей по прифронтовым городам Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич призвал молчунью Тодоренко вернуть украинский паспорт.

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