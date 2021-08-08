Сегодня маленько Мишу окрестили в церкви возле роддома, где рожала Екатерина.

Новоиспеченные родители концертный директор Екатерина Репяхова и певец Виктор Павлик сегодня окрестили своего маленького сына Михаила.

Молодая мама в своем Instagram-блоге поделилась кадрами с таинства крещения, на которое и она, и ее супруг надели вышиванки. Известно, что звездные супруги выбрали одну пару крестных, в то время как другие молодые родители Никита Добрынин и Даша Квиткова - сразу две.

Интересно, что ранее Екатерина неоднократно говорила о том, что не хотела бы крестить сына. Но ей таки пришлось согласиться, так как этого очень хотел Виктор.

"Это желание и решение мужа. Если бы решала только я, то не крестила бы. Я дала бы право выбора сыну. Но есть отец, и его желание для меня так же важно", - говорила Катя Репяхова.

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Автор: Диана Могилевич