У певца уже есть внуки.

Известный украинский певец Виктор Павлик поделился, каково это в 55 лет снова стать отцом.

О своих нынешних буднях он рассказал в интервью "Люкс ФМ", которое опубликовано на YouTube.

Как известно, совсем недавно супруга Павлика Екатерина Репяхова, которая младше его на 28 лет, родила сына. Для Виктора это четвертый ребенок.

Виктор Павлик признался, что с появлением ребенка сделал немало выводов и что в 55 лет стать папой сложно – ощущения очень необычные:

"Бог послал этого ребенка. К счастью, он здоров. Но очень странно, что у меня есть внуки, которым мой Михасик – дядя. Когда тебе 55, чувствуется, что держишь в руках сокровище. Всех своих детей люблю, но больше начинаешь ценить. Чувствую, что не добавил воспитания старшим детям. Но я был рок-н-рольщик. Постоянно в поездках".

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Автор: Катерина Шварц