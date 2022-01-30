Актер пожаловался на невоспитанность своих подписчиков в социальных сетях.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", пожаловался на невоспитанность своих подписчиков в социальных сетях. В частности некоторые из них требуют научить его жену Тину украинскому языку.

Соответствующий пост Цымбалюк опубликовал на своей странице в Instagram.

"Знаете, я, наверное, долгое время был максимально толерантным и терпеливым даже к невоспитанным детям, которые мне писали матерные слова в директ, потому что я игнорировал их назойливость. Я заходил на их страницы, видел, что им 10-12 лет, а оно уже такое пишет чужому, незнакомому человеку, который существенно старше. Нас "старшаки" во дворе реально научили полезной жизненной опции: иметь элементарное уважение к старшим. Я уже молчу о минимальном воспитании дома. Поэтому, когда мне совершенно незнакомый ребенок пишет просто "Привет"," шо делаешь" - я думаю это не этично", - убежден актер.

Читайте такжеПоклонников сериала "Крепостная" заинтриговали неожиданной новостью (фото)Он отметил, что с удовольствием отвечает на конкретно сформулированные вопросы.

"Также, с большим удовольствием я отправляю в блок людей, которые рассказывают, что я должен научить свою жену украинскому языку. Действительно, семья моей Тины всю жизнь прожила в Донецкой области, чего же они разговаривают по-русски? Вы серьезно?) Тина прекрасно знает украинский, если на то пошло. И гораздо глобальнее представляет свое государство чем высокопоставленные "диванные" критики!, - возмутился актер.

Цымбалюк рассказал, что также имеет пласт подписчиков, которые не умеют держать дистанцию.

"Им нужно знать, что я подарил маме на день рождения, какой пробег у моей машины, а чего у вас до сих пор нет детей, пусть Тина вытащит сережки из носа, а где вы живете и тд. Больше всего бесит, что эти люди пишут каждый день и комментируют все сторис. Извините, но ресурса на это у меня не хватает", - отметил актер.

Цымбалюк также добавил, что очень рад "адекватной публике".

"Вам - респект. Сами видите, я всегда отвечу и замечу вашу активность на своей странице. Всем уважения и понимания", - подытожил актер.

Напомним, ранее Цымбалюк назвал причину развода с первой женой Ангелиной.

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