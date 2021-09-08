Бракосочетание молодых состоялось в одном из киевских ЗАГСов.

В одном из киевских ЗАГСов, который находится на ВДНХ, состоялось бракосочетание украинских актеров Григория Бакланова и Анастасии Цымбалару. Пара организовала празднование всего за два дня.

Анастасия надела белое приталенное платье с голой спиной, а Григорий - серый костюм с галстуком и черные туфли. В день свадьбы влюбленные также обвенчались.

"Мы организовали все за два дня. Когда нам сообщили, что все-таки есть два общих выходных, свободных от съемок, мы решили, что откладывать роспись еще на год (а он был бы уже четвертым) больше не хотим. Вечером накануне торжества у нас не было ни костюма, ни колец, ни видеографа, ничего и я была уверена, что мы все отменим. Но Гришино "все будет" сработало и вдруг начали появляться люди, которые методом невероятных усилий сделали все, чтобы это важное для нас событие все-таки состоялось", - рассказала Цымбалару.

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Отметим, Григорий Бакланов - это украинский актер, который обрел популярность после съемок в сериале "Поймать Кайдаша" (2020). В сериале Бакланов сыграл роль Лаврентия Кайдаша.

Анастасия Цымбалару стала популярной после роли в сериале "Папик". Кроме того, актриса часто снимается в драматических сериалах украинского производства.

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Автор: Диана Могилевич