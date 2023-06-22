Он сказал, что поклонники даже не стали бы его слушать.

Украинский певец Олег Винник больше года не выходил на связь с поклонниками. Крайне редко он публиковал посты в соцсетях, однако в последнее время и это перестал делать.

В интервью для YouTube-канала "Крупным планом" он сказал, что не видел смысла выходить на связь с поклонниками, так как не хотел им ничего доказывать.

Он уверен, что его никто бы не стал слушать из-за того, что в начале полномасштабного российского вторжения он уехал из Украины в Германию, где проходил курс лечения.

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"Выходи к людям – не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь! Держитесь, мы победим? Или как? Где ты есть? Ну, я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать?" – отреагировал Винник на вопрос ведущей.

Возвращение Олега Винника

Впервые за полтора года Олег Винник дал большое интервью, в котором рассказал, что действительно все это время находился в Германии на лечении. По его словам, он жалеет, что не смог вступить в ряды ВСУ и защищать Украину с оружием в руках.

Кроме того, он объяснил свое внезапное исчезновение из социальных сетей. Артист отметил, что у него нет доступа к своим аккаунтам, а виновен в этом его менеджер.

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