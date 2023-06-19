Артист рассказал, где сейчас находится и о чем жалеет больше всего.

Украинский артист Олег Винник с начала полномасштабного российского вторжения буквально исчез из информационного пространства. Он крайне редко появлялся в соцсетях и лишь несколько раз публиковал посты, посвященные Украине.

Сейчас же стало известно, что впервые за долгое время он дал интервью для YouTube-канала "Крупным планом", в котором рассказал, о чем жалеет больше всего и почему переехал в Германию. Пока полная версия интервью не вышла, однако из тизера понятно о чем оно будет.

Так, Винник сказал, что больше всего жалеет о том, что не вступил в ряды ВСУ и не пошел защищать Украину на фронте.

"Я буду только об одном жалеть - что не держу в руках оружие и что я не там (на фронте, - УНИАН)", - сказал артист.

Кроме того, ведущая спросила у него о здоровье и насколько сильно оно его "подкосило". Винник ответил, что в Германии от этой болезни страдают всего 2% людей. Вероятно, подробнее о его диагнозе зрители узнают из полного интервью.

Он добавил, что сейчас его спасает только смех, поэтому он старается как можно больше шутить и смеяться.

Где сейчас Олег Винник

Во время полномасштабного российского вторжения Олег Винник переехал в Германию. Близкие к нему люди говорят, что он серьезно болен, поэтому он проходит лечение.

Кроме того, появлялась информация о том, что артист донатит на ВСУ и отправляет военным боевые машины.

Вас также могут заинтересовать новости: