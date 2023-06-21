Оказывается, у него нет доступа к блогу, поэтому он не может общаться с поклонниками.

Украинский артист Олег Винник в интервью для YouTube-канала "Крупным планом" рассказал, почему исчез из соцсетей. Как оказалось, у него возникли проблемы с доступом к своим аккаунтам.

На его странице в Instagram сейчас нет никаких постов. Более того, при переходе на его блог можно увидеть только аватарку и описание профиля, далее - бесконечная загрузка страницы.

Журналистка Виктория Курочка поинтересовалась у артиста, есть ли у него доступ к соцсетям. Он ответил:

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"У меня сейчас до сих пор нет доступа к моим страницам в соцсетях".

Винник добавил, что обратился в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что все посты в Instagram удалил его менеджер.

Напомним, Олег Винник впервые за долгое время дал большое интервью и рассказал, о чем будет жалеть больше всего. По его словам, он действительно находится в Германии на лечении, но все же будет жалеть о том, что не взял в руки оружие и не пошел защищать Украину на фронте.

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