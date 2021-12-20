Певица удивила публику кардинальной сменой имиджа.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, появилась на публике с новой прической. Впрочем, кардинальная смена имиджа понравилась не всем фолловерам звезды.

Видео с выступления и после него опубликовал фан-аккаунт Каролины в Instagram.

Лорак появилась с необычной прической на праздничный концерт "Рождество с Григорием Лепсом", который состоялся в Москве 19 декабря.

Читайте такжеСплошной обман: 5 звезд, которых "спалили" на фотошопе (фото)Звезда пришла на мероприятие в черном блестящем боди с длинными рукавами. Образ Лорак дополнила массивными аксессуарами и бархатными ботфортами на высоком каблуке в тон наряда.

Однако больше всего публику удивила непривычная для певицы прическа. Лорак даже сравнили 72-летней Аллой Пугачевой, которая уже годами выбирает подобную прическу.

Фолловеры певицы неоднозначно восприняли кардинальную смену имиджа исполнительницы. Некоторые фаны засыпали Лорак комплиментами, а другие - критикой.

"Что у нее на голове?",

"Алла Борисовна",

"Это не красиво",

"Взрыв макаронной фабрики",

- пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак, которая живет и выступает в России, спела дуэтом с рэпером Мот (настоящее имя - Матвей Мельников).

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Автор: Марта Гичко