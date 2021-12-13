Ани Лорак показалась в новом образе / instagram.com/anilorak
Опальная певица Ани Лорак похвасталась в своем инста-блоге новым образом, в котором она выступила на одном из концертов.
Звезда предстала в длинном блестящем платье с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте. Также она надела парик-каре с челкой и дополнила образ украшениями.
"Голливуд", "Невероятная", "Очень красивая", "Королева", "Роскошный образ", "Шик, блеск, восторг", "Слишком красиво", "Шикарная дива", - написали поклонники в комментариях и оставили почти 77 тысяч лайков.
Ани Лорак показалась в новом образе / instagram.com/anilorak
Ани Лорак показалась в новом образе / instagram.com/anilorak
Ани Лорак показалась в новом образе / instagram.com/anilorak
Напомним, ранее Ани Лорак "разнесли" за опухшее лицо после уколов красоты.
Вас также могут заинтересовать новости:
- С голым торсом, цепями и кровью: участники "Холостячки" устроили бойцовский клуб и рассказали о борьбе за Огневич
- "Двойник" Лободы, Зианджа, Дженнер: 5 звезд-трансгендеров, которым надоело жить в собственном теле (фото)
- До и после: как украинские звезды выглядят в реальной жизни, что они скрывают (фото)