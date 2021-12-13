Певица показала несколько фотографий со своего выступления.

Опальная певица Ани Лорак похвасталась в своем инста-блоге новым образом, в котором она выступила на одном из концертов.

Звезда предстала в длинном блестящем платье с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте. Также она надела парик-каре с челкой и дополнила образ украшениями.

"Голливуд", "Невероятная", "Очень красивая", "Королева", "Роскошный образ", "Шик, блеск, восторг", "Слишком красиво", "Шикарная дива", - написали поклонники в комментариях и оставили почти 77 тысяч лайков.

Напомним, ранее Ани Лорак "разнесли" за опухшее лицо после уколов красоты.

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Автор: Диана Могилевич