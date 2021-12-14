Подписчики певицы восхитились ее образом.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, спела дуэтом с рэпером Мот (настоящее имя – Матвей Мельников).

Артистка поделилась фото с ним в своем Instagram.

"Один из ваших любимых дуэтов.. А с кем из артистов вы бы еще хотели увидеть дуэт?", – поинтересовалась певица.

На фото они с рэпером на сцене. При этом Ани Лорак будто без белья выступает в откровенном наряде с экстремальным вырезом, который полностью обнажает ее бедро.

Читайте такжеГригорий Лепс отменил концерт, ему вызывали "скорую": стала известна причина"Такая невероятная, очень скучаем по дуэтам с Эммином", "Боже, хочу такое платье", "Любимейший дуэт на незабываемую и такую родную и нежную песню", "Нравятся все ваши дуэты", "Платье сразило наповал", – отреагировали фанаты.

Ранее сообщалось, как певицу Ани Лорак обвинили в чрезмерном использовании фотошопа.

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Автор: Виолетта Орлова